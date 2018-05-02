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“Duman altı olmak bu olsa gerek”

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“Duman altı olmak bu olsa gerek”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkede son zamanlarda trafikte polis denetimlerinin oldukça sıklaştığını belirterek, buna rağmen fotoğraftaki gibi araçların nasıl yollarda olduğunu sorguladılar.

Özellikle Lefkoşa trafiğinde bu gibi araçların yollarda olmaması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, “Önceki gün akşamüzeri Lefkoşa trafiğinde ilerlemeye çalıştığımız sırada fotoğrafta görülen araç önümüzde bulundu. Araç her hareket ettiğinde biz adeta duman altı oldu. Bu araç acaba hiç egzoz emisyon testi yaptırmadı mı?” diye konuştular.

Trafik polislerinin trafikte sadece araç kayıt veya sürüş ehliyetlerine değil araçların her şeyini kontrol etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu araç veya bunun gibi araçlar nedeniyle zehir solumak istemiyoruz” dediler.

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