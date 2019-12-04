Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden skandal uygulama

Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan habere göre, Güzelyurt bölgesinde bir köyde yaşayan ailenin küçük bebeklerini kaybetmesi sonrasına Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan uygulamanın tam bir skandal olduğu bildirildi.

Önceki gün hastanede vefat eden 2.5 aylık bebeğin bir poşet içine konarak ailesine teslim edilmesi sonrasında bebeğini poşet içinde alan aile böyle bir uygulamaya tepki göstererek, ağlayarak poşetteki cesedi evine götürdüğü belirtildi. Öğrendiğimize göre bu uygulama 1975 yılından beri devam ediyor.

Ölen bebeğin poşet içinde aileye teslim edilmesi acıyı daha da derinleştiriyor.

Olayı öğrenen vatandaşların kuvveste bulunan ve 2.5 aylık ölen bebeğin bir insan olduğunu gerektiği şekilde aileye cenazenin teslim edilmesi gerekirken poşet içinde bebeği aileye teslim edilmesinin ne dinen ne hukuken doğru olduğunu düşündükleri belirtildi.

Bu uygulamayla ilgili Sağlık Bakanı Ali Pili ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yetkililerden açıklama bekleniyor.