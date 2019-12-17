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Dört şeritli kavşağımız varmış da haberimiz yokmuş

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün sabahleyin Gönyeli Çemberi’nde dikkatini çeken durumu fotoğraflayarak sitemlerini aktardı.

Dört şeritli kavşağımız varmış da haberimiz yokmuş

Vatandaşımız, ülkemizde ana yolların çift şerit olduğunu bazı yerlerde üç şerit olduğunu fakat 4 şerit olmadığını ifade ederek, ancak fotoğrafta da görüldüğü gibi Gönyeli çemberinde bazı sürücülerin çift şerit yolu dört şerit olarak kullandığını söyledi.

Bazı kendini açık göz sayan sürücülerin araçlarıyla üçüncü hatta dördüncü şeridi oluşturarak kavşağa girmeye çalıştığını belirten vatandaşımız, “Biz dakikalarca çift şeritte ilerleyerek kavşağa girmeye çalışırken, yandan gelen bazı sürücüler üç ya da dördüncü şeridi oluşturarak kavşağa giriyorlar. Ülkemizde dört şeritli kavşağımız varmışta bizim haberimiz yokmuş” dedi.

Yolların artık bu trafik yoğunluğuna yetmediğini iddia eden vatandaşımız, “Herkes şeridinde gitse belki de bu trafik daha hızlı akacaktır.” diyerek sitemlerini dile getirdi.

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