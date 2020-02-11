Don, üreticiyi vurdu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle tarlalarındaki birçok sebzenin zarar gördüğünü ifade ederek bize gönderdikleri resimle mağduriyetlerini paylaştılar.

Özellikle son iki gündür sabah saatlerinde don olayı olduğunu belirten vatandaşlarımız, bu don olayı nedeniyle açıktaki birçok kış sebzesinin bozulduğunu ifade ettiler.

“Don vuran yerlerde ne sebzeler güneşin kendini göstermesiyle adeta kararıyorlar. Sanki de ateşe atılmış gibi oluyorlar. Bu nedenle de satışa gönderemiyoruz” diyen vatandaşlarımız, tarlalarında olan marul, kereviz, sarma ve enginarların mahvolduğunu dile getirdiler.

Hatta küçük seralarda olan ve yeni dikilmiş olan karpuz ve kavun fidelerini de don vurduğunu ifade eden vatandaşlarımız, sebzenin bu kadar fiyatlarının yükselmesinin sebebinin de bu olduğunu sözlerine eklediler.