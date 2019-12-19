Domatesin altın oluşunun sebebi belli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde marketlere gitmeye korkar olduklarını dile getirerek, özellikle domates fiyatları nedeniyle sebze reyonlarına yaklaşamadıklarını ifade ederek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sebze fiyatlarının adeta uçtuğunu vurgulayan vatandaşlarımız, “Bir kilo taze fasülye 15 TL, bir kilo kolakas 14 TL ve 1 kilo domates 12 TL’den satılıyor” diyerek, bu fiyatlarla sebze yiyemez olduklarını söylediler.

Domatesin fiyatının oldukça yükselmesinin sebebinin ise ülkede üretilen domatesin büyük çoğunluğunun Güney Kıbrıs’a ihaç edildiğini öğrendiklerini söyleyen vatandaşlarımız “Domatesin altın oluşunun sebebi Güney’e ihraç, zira Güney Kıbrıs’ta yağan dolu nedeniyle birçok sebze zarar görmüş. Bu nedenle de Kuzey’den ithaline başlanmış diye duyduk” dediler.

Bu ithalatın yapılmasının güzel bir olay olduğunu ancak ülkemizde yetiştirtilen ürünün önce iç piyasaya yeterli olması gerektiğini bunun da devlet kontrolünde olmasıyla sağlanabileceğini dile getiren vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.