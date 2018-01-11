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“Doğayı kirletmemeyi ne zaman öğreneceğiz?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün kötüye giden çevremizin korunması gerekirken fotoğrafta görülen van aracın sürücüsünün yaptığı gibi kirletildiğini ifade ederek, bu konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaştılar.

“Doğayı kirletmemeyi ne zaman öğreneceğiz?”

“Fotoğrafta görülen van araç sürücüsü elindeki bir poşet dolusu çöpü Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasında utanmadan ve çevresinden geçen insanlara aldırmadan yol kenarına fırlattı” diyen vatandaşlarımız, bu yapılanı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ettiler.

Bu gibi insanların çevreye saygıyı ve çevremizi temiz tutmayı ne zaman öğreneceklerini sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız, atılan naylon poşetin ne kadar uzun zamanda doğada yok olduğunu bilmeyen bu insanların resmen cinayet işler gibi doğayı katlettiklerini savundular.

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