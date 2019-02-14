Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele sakini vatandaşlarımız, havanın güzel olmasını fırsat bilerek hafta sonu doğada bir gezinti yapmak için çıktıkları ovalarda gördükleri manzara karşısında morallerinin bozulduğunu dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

“Bir ovayı gezelim dedik, adeta şok olduk, yazıklar olsun bunu yapanlara, çöplük var yahu neden oraya bu çöplerinizi boşaltmıyorsunuz” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi kendini bilmez kişilerin çöplerini çöplük yerine doğanın ortasına boşaltmasının büyük bir ihanet olduğunu kaydettiler.

Bu çöplerin kuvvetli bir yağmur ile dere yataklarına sürüklenerek birçok dere bentlerini kapatacaklarını ve su baskınlarına yol açabileceğini unutmamak gerektiğini ifade eden İskele sakini vatandaşlarımız, “Bu gibi doğayı kirleten kişilerin tespit edilerek ağır şekilde cezalandırılmaları şart” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.