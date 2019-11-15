Doğamız elden gidiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir çevre duyarlısı vatandaşımız, son zamanlarda doğaya yapılan ihanetlerin artmaya başladığını dile getirerek, geçtiğimiz gün Tepebaşı’nda doğada gezinirken karşılaştığı kötü görüntüyü bizlerle paylaşarak sitem etti.

Fotoğraftaki görüntülerin Tepebaşı ormanlık bir arazide olduğunu belirten vatandaşımız “Bunları Lapta Belediyesi görmüyor mu?” diye sorgulayarak buraya dökülen çöp ve molozların her geçen gün büyüdüğünü iddia etti.

Tepebaşı’ndan Akdeniz’e giderken askeri bölük yanında bulunan bu molozlar için yetkilileri bu alana davet eden duyarlı vatandaşımız “Ben ayrıca avcıyım ve bu gibi birçok hoş olmayan görüntüyle karşılaşmaktayım. Ormanlarımıza doğamıza çok yazık oluyor" diyerek sitemini aktardı.

İnsanların her istediği yere çöp veya moloz atamayacağını artık bilmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız, çevremiz elden gitmeden toplum olarak bilinçlenmemizin şart olduğunu dile getirdi.