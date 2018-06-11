Doğal hayat salgın hastalık tehdidi altında

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizde doğanın ve çevrenin her geçen gün insanlar tarafından bozulduğunu bu yetmezmiş gibi doğada son zamanlarda görülen salgın hastalığın canlıların yaşamını tehdit eder hale geldiğini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

“Kıbrıs'ta yaşam alanları tehdit altında olan canlıların yaşamları da tehlikede” diyen doğa dostu vatandaşlarımız devletin soyu tükenmekte olan olmayan endemik olan olmayan tüm canlılarımız için koruma programları geliştirmesi gerektiğini kaydettiler.

Ülkemizde yaklaşık 5-6 aydır devam eden Distemper salgınının artık doğal hayatı da tehdit eder duruma geldiğini ifade eden vatandaşlarımız bize ilettikleri bir fotoğrafla bir veteriner arkadaşları tarafından doğada bulunan tilki ile ilgili detayların çok çarpıcı olduğunu söylediler.

Ülkemizdeki yaban hayattaki bir tilkide de ilk distemper vakasının maalesef tespit edildiğini söyleyen vatandaşlarımız, devletin bu konuya bir an önce eğilmesi gerektiğini zira bu gidişle doğal hayatın tamamıyla yok olacağını sözlerine eklediler.