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Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
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Doğadaki canlıları unutmayalım

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever vatandaşlarımız ülkemizde yaz aylarıyla birlikte başlayan sıcak hava dalgalarının doğadaki birçok hayvanı etkilediğini iddia ederek, bu ayvanlar için doğaya suluklar koyarak sürekli bunları su ile doldurmak gerektiğini ifade ettiler.

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Doğadaki canlıları unutmayalım
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Yaban hayatın devamlılığı için onlara başta su ihtiyaçlarını gidermek adına sulukları doğaya yerleştirdiklerini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Doğadaki tüm canlılara hayat vermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bugün de köyümüzün yamaç eteklerine kendi imkanlarımızla doğal örtü görünümünü de vererek doğamızda bulunan yaban hayatı içerisindeki hayvanlarımıza sulak koyarak onlara bir yudum su oluyoruz” dediler.

Doğal dengenin korunması için insanoğlunun da doğayı yok etmek yerine onu koruması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, doğaya bırakılan sulukların hayvanlara bir nebze olsun katkı olduğunu vurguladılar.

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