Doğa yetmedi, kıyılarımızı kirletmeye sıra geldi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemiz insanlarının her geçen gün tanıyamaz olduklarını ifade ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen kayalık alanın İskele Boğazı’ndaki Kalecik köyünün Aksa santrali yakınlarında olduğunu ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, “Burası Kalecik Aksa önü kalamar avlak yeri. Kalamarcı arkadaşlarımızın doğaya ve denize ne kadar saygılı oldukları ortada” diyerek isyan ettiler.

Ülkenin gün geçtikçe çöplüğe dönüştüğünü görmekten dolayı çok rahatsız olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, denizin içinin bile şişe dolu olduğunu kaydettiler.

“Bu görüntüler hiç hoş değil. Yazık, hem de çok yazık. Kalamarcı arkadaşlar buraya tekrar geldiklerinde acaba ne düşünecekler? Olmadı gençler bu size yakışmadı” diye sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, denizlerimizin de bizim ülkemizin sınırları içinde olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladılar.