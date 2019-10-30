banner255
banner69
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
9 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
6 0
 
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
185 0
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
11 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
20 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
33 0
Atan kazanır
Atan kazanır
136 0
banner82

Doğa yetmedi, kıyılarımızı kirletmeye sıra geldi

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemiz insanlarının her geçen gün tanıyamaz olduklarını ifade ederek, bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Doğa yetmedi, kıyılarımızı kirletmeye sıra geldi
banner267

Fotoğrafta görülen kayalık alanın İskele Boğazı’ndaki Kalecik köyünün Aksa santrali yakınlarında olduğunu ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız, “Burası Kalecik Aksa önü kalamar avlak yeri. Kalamarcı arkadaşlarımızın doğaya ve denize ne kadar saygılı oldukları ortada” diyerek isyan ettiler.

Ülkenin gün geçtikçe çöplüğe dönüştüğünü görmekten dolayı çok rahatsız olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, denizin içinin bile şişe dolu olduğunu kaydettiler.

“Bu görüntüler hiç hoş değil. Yazık, hem de çok yazık. Kalamarcı arkadaşlar buraya tekrar geldiklerinde acaba ne düşünecekler? Olmadı gençler bu size yakışmadı” diye sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız, denizlerimizin de bizim ülkemizin sınırları içinde olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.