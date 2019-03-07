Doğa sorumsuzca tarumar ediliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevreci vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin kendilerinin lüks hayatları için doğayı sorumsuzca dağıttıklarını dile getirerek, geçtiğimiz gün fotoğrafladıkları bir yeri paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Çevreci vatandaşlarımız Girne bölgesinin gelişen yerleşim yerlerinden Karşıyaka yani Vasilya köyünde fotoğrafta da görüldüğü gibi koskocaman bir tepenin, bir eve yol yapılmak için tarumar edildiğini dile getirerek böyle bir yere neden yol yapmaya çalışıldığını sorguladılar.

“Fotoğrafta görüldüğü gibi koskocaman tepe, bir eve yol yapılması için dağıtıldı ve böyle taştan bir duvara dönüştürüldü. Bunun inşaat izni nasıl verildi? Vizesi nasıl alındı? Bu kadar umursamazlık nasıl olabilir?” diyerek sorgulayan vatandaşlarımız, bu doğa katliamının nasıl görmezden gelindiğini anlamadıklarını ifade ettiler.

İlerleyen zamanlarda bu tepeye konulan taşların teker teker aşağıya yuvarlanacağını iddia eden vatandaşlarımız, “Doğanın bitki örtüsü yok edilerek yol yapılması kabul edilemez. Daha birkaç ay önce şiddetli yağışlar nedeniyle Dikmen’de yaşanan sel felaketinde koskocaman kayalar ve taşlar ile çamurlar orayı basmıştı. Ne kadar çabuk unutuldu” dediler.