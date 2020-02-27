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Doğa katliamı bitmiyor

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Doğa katliamı bitmiyor

Doğa katliamı bitmiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bazı vatandaşlarımız, son yıllarda bölgelerinde yaşanılan onca sel ve doğa felaketine rağmen bazı kişilerin bunları görmezden gelerek, doğayı ve doğal hayatı tahrip etmeye devam ettiğini belirtti ve geçtiğimiz hafta sonu gözlemledikleri bir olayı bizlerle paylaştılar.

Girne sakini vatandaşlarımızi geçtiğimiz hafta Pazar günü güzel havayı fırsat bilerek doğada yürüyüş yapmak için Girne Çevre yolu üzerindeki Eziç Premier arkasından başlayarak bir yürüyüşe başladıklarını belirterek “Fotoğrafta görülen yer Girne Çevre yolu üzerinde Eziç Premier’den sonra eski Pitoresk Tatil köyü sınırındaki dere yatağıdır. Burası Pazar günü dozerlerle dolduruluyordu. Ne yapılacağını anlamadık. Ama doğa resmen katlediliyordu” dediler.
Burada yapılan ne ise tam anlamıyla doğa katliamı olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız “Yeşile, ağaca doğaya böylesine acımasız davranan bir toplum yeryüzünde yoktur” diyerek isyan ettiler.

Belediye, Kaymakamlık, Ulaştırma Bakanlığı’na çağrıda bulunan vatandaşlarımız “Bölge sakinleri sizlerden açıklama bekliyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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