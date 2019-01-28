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Doğa bereketini sunuyor

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Doğa bereketini sunuyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen  birçok vatandaşımızın kendini doğaya Salı verdiğini belirterek, doğanın bereketli yüzünü insan oğluna sunmaya devam ettiğini dile getirdiler.

Özellikel Beşparmak dağlarının eteklerinin birçok doğal bitki içerdiğini söyleyen vatandaşlarımız “Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlarımızın, kimileri ayrelli, kimileri mantar, kimileri hostes ve gaz ayağı toplayarak doğanın bereketinden yararlandılar” dediler.

Doğada yetişen birçok bitkinin insan sağlığına çok faydalı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu doğal bitkilerin faydalarından herkesin yararlanması gerektiğini sözlerine eklediler.

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