banner411
banner69
18 0
122 0
 
70 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
38 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
64 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
33 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
80 0
banner374

Dipkarpaz’da Ardıç katliamlarından ağır yaralı kurtulan bir Ardıç

banner27

Ayaklı Gazete’ye Dipkarpaz’dan ulaşan çevre dostu bir vatandaşımız, bölgede gerek makilerin gerekse ağaçların bölge halkı tarafından katledilmeye devam edildiğini dile getirerek bu konudaki görüşlerini iletti.

Dipkarpaz’da Ardıç katliamlarından ağır yaralı kurtulan bir Ardıç

Vatandaşımız “Fotoğrafta görülen kış mevsiminde Karpaz bölgesinde sıkça görülen Ardıç ya da halk arsında bilinen Şinya katliamlarından ağır yaralı kurtulan bir Ardıç... Muhtemelen önce traktöre bağlanıp söküldü, bir süre sonra da kuruyunca “ben zaten sadece kuruları keserim” zırvalığına sığınılarak- kökünden kesilip bir odun sobasında ya da şöminede yakıldı” diye konuştu.

Ancak doğanın kendisini yenilemeye çalıştığını gördüğü için bize bu fotoğrafı gönderdiğini söyleyen vatandaşımız “Güzel olan şu ki Ardıccık pes etmeyip yeniden filizlendi. Yaşamdan, mücadele etmekten, inanmaktan yorulan, usanan her canlıya, hepimize, örnek olması dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.