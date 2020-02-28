Dipkarpaz’da Ardıç katliamlarından ağır yaralı kurtulan bir Ardıç

Ayaklı Gazete’ye Dipkarpaz’dan ulaşan çevre dostu bir vatandaşımız, bölgede gerek makilerin gerekse ağaçların bölge halkı tarafından katledilmeye devam edildiğini dile getirerek bu konudaki görüşlerini iletti.

Vatandaşımız “Fotoğrafta görülen kış mevsiminde Karpaz bölgesinde sıkça görülen Ardıç ya da halk arsında bilinen Şinya katliamlarından ağır yaralı kurtulan bir Ardıç... Muhtemelen önce traktöre bağlanıp söküldü, bir süre sonra da kuruyunca “ben zaten sadece kuruları keserim” zırvalığına sığınılarak- kökünden kesilip bir odun sobasında ya da şöminede yakıldı” diye konuştu.

Ancak doğanın kendisini yenilemeye çalıştığını gördüğü için bize bu fotoğrafı gönderdiğini söyleyen vatandaşımız “Güzel olan şu ki Ardıccık pes etmeyip yeniden filizlendi. Yaşamdan, mücadele etmekten, inanmaktan yorulan, usanan her canlıya, hepimize, örnek olması dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı