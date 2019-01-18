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Dipkarpaz yolu değil tarla

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Ayaklı Gazete’ye Dipkarpaz bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, yıllardır dile getirdikleri Dipkarpaz bölgesindeki sahipsizlik nedeniyle yaşanan yollardaki yıpranmanın adeta tavan yaptığını belirterek bize gönderdikleri resimlerle isyanlarını paylaştılar.

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Dipkarpaz yolu değil tarla
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Bölge sakinleri Dipkarpaz köyünden Apostolos Andreas Kilisesine giden yolun çukur dolu olduğunu belirterek, “Belki de günde 10 otobüs kiliseyi ziyarete gidiyor. Otobüslerin ön düzeni kalmadı. Bu kadar mı zordur iki kamyon asfalt getirip çukurları kapatsınlar” diyerek sitem ettiler.

Bu yolların fotoğraflarda da görüldüğü gibi adeta mayın tarlasına döndüğünü aktaran bölge sakinleri, özellikle yağmurların bol olması nedeniyle yolun birçok yerinin akan güçlü derelerden dolayı daha da kötü olduğunu ifade ettiler.

Bölge sakinleri, “Bu yolları gören turistler bile gülüyor bize. Yazıklar olsun. Neredeyse 45 yıldır buraya bir kürek asfalt atılmaması nedeniyle bu yollar tarlaya döndü” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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