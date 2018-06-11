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Dipkarpaz İlkokulu’nda bir ilk yaşandı

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Dipkarpaz İlkokulu’nda bir ilk yaşandı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan habere göre, ülkemizde önceki gün gerçekleşen Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı sonucunda ülke genelinde kolejlere giriş hakkı kazananlar belli olurken, bir ilk yaşandığı bildirildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, Dipkarpaz İlkokulu öğrencisi Kaya Atalay Lefkoşa TMK’yı kazanırken, Neşet Tarık Özbayrak’ın ise Bekirpaşa Lisesi Koleji’ni kazandığı, ayrıca üç öğrencinin ise Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni kazandığı bildirildi.

Bu başarının Dipkarpaz bölgesinde büyük sevinç yaşattığı ve gururlandırdığı gelen bilgiler arasında yer almakta.

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