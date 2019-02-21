“Devletin halini, patlayan ışık ortaya koyuyor”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde artık devletin iş yapamaz hale geldiğini iddia ederek, bunun kendini her yerde belli ettiğini söyleyerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla bunu dile getirdiler.

Vatandaşlarımız ülkede gerek devlet dairelerinin gerekse devlete bağlı kurum ve kuruluşların kördüğüm içinde olduğunu ve bu nedenle vatandaşların devletten doğru dürüst hizmet almakta zorlandığını iddia ederek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi patlayan ışık bile mesaj vermeye çalışıyor. Yani devletin hastanesinde patlayan ışık düzeltilmediği için devletin durumunu gözler önüne seriyor. Gerçekten de devletimiz hasta ve yoğun bakımda” diyerek görüşlerini paylaştılar.