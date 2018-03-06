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Devlet eliyle doğamız mahvediliyo

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin devlet eliyle yapıldığını ve bu durumun utanç verici olduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Devlet eliyle doğamız mahvediliyo
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Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Eski Girne yolu (Boğaz - Gönyeli) olduğunu ve bu yolun yaklaşık olarak 6 ay önce tamamlanarak açılışının yapıldığını kaydettiler. Ancak kamyonlarca asfalt atıklarının doğal alana yığılıp bırakıldığını ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız  “Daha ne kadar öyle kalacak? Molozları geri dönüşüm ile kazanmak mümkün değil mi? Devlet eliyle doğamız mahvediliyor” diyerek isyan ettiler.

Eski yoldan çıkan bu asfalt kalıntılarının mutlaka buradan kaldırılıp geri dönüşüme gönderilmesi gerektiğini ancak hiç kimsenin bununla ilgilenmediğini iddia eden vatandaşlarımız, yetkililere bu konuda çağrıda bulundular.

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