Devlet dairelerine elektrikli araç tahsil edildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, devlet dairelerinde görev yapan odacılar için bir süre önce ülkeye getirilen elektrikli araçlar için kayıt yapıldığı bildirildi.

Dün Maliye Bakanlığı’ndaki oto park yerinde vatandaşlar tarafından plakalanmış olarak görülen bu elektrikli araçların hemen hemen tüm bakanlıklardaki odacılara zimmetleneceği bize gelen bilgiler arasında.

Bu elektrikli araçların özel bir şirket tarafından ülkeye uzak doğudan getirildikten sonra devletin hem ekonomi yapmak hem de çevreye daha az karbondioksit salımı amacıyla el ayak işlerini yapan odacıların kullanımı için bu araçları aldığı belirtilmekte.

Ancak bu araçların elektrikle çalışması nedeniyle nasıl şarj edileceği merak konusu olurken, harcanacak elektriğin faturasını kimlerin ödeyeceği ise ayrı bir tartışma konusu oldu.