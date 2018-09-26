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Devlet araçları özel işlerde kullanılmamalı

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Devlet araçları özel işlerde kullanılmamalı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, gerek devlet dairlerindeki RHA araçların gerekse devlet kurumlarına ait araçların geçmişte olduğu gibi yine günümüzde de çalışanlar tarafından özel işlerinde kullanıldığını iddia ederek bize geçtiğimiz gün şahit oldukları bir olayı aktardılar.

Fotoğrafta görülen NZ 457 plakalı aracın KIB-TEK 'e ait olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, bu aracı kullanan şahısın ilkokuldan çocuğunu aramak için ve özel işlerinde kullandığını belirttiler.

“Büyük ihtimalle tüm işlerini da bu arabayla yapıyor. Diğer araçları nasıl kullandıklarını da siz düşünün. Ondan sonra da elektriğe zam yapılıyor.” diyerek isyan eden vatandaşlarımız, bu kriz ortamında bu gibi hareketlerin kabul edilemez olduğunu kaydettiler.

Devlet mallarının veya araçlarının özel işlerde kullanılmasının hiç hoş olmadığını belirten vatandaşlarımız “Siz gezin tozun bu halk da sizin paranızı ödemek için çırpınsın .Yazık be artık” diyerek sitemlerini paylaştılar.

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