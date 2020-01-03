banner255
banner69
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
6 0
Dereler boşa akmamalı
Dereler boşa akmamalı
9 0
 
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
125 0
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
56 0
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
31 0
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
20 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
144 0
banner355

Dereler boşa akmamalı

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yağan bereketli yağmurlar sonucunda birçok bölgede göletlerin su tutmaya başladığını ve bunun çok sevindirici bir olay olduğunu ifade ederken, birçok derenin ise halen daha boşa aktığını görmekten dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Dereler boşa akmamalı

İskele bölgesi ve Mesarya bölgesinde birçok yerde bulunan derelerin akmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız “Toprağın suya doyması neticesinde birçok yerdeki dereler her kuvvetli yağmur sonucunda akmaya başladı. Ancak akan bu derelerin önünde ne küçük bir gölet ne de bir baraj olmadığı için dere suları ya denize dökülüyor ya da ovalarda kaybolup gidiyor” diye konuştular.

Ülke genelinde bütün derelerin mercek altına alınarak küçük de olsa göletler yapılabileceğini söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.