Dereler boşa akmamalı

İskele bölgesi ve Mesarya bölgesinde birçok yerde bulunan derelerin akmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız “Toprağın suya doyması neticesinde birçok yerdeki dereler her kuvvetli yağmur sonucunda akmaya başladı. Ancak akan bu derelerin önünde ne küçük bir gölet ne de bir baraj olmadığı için dere suları ya denize dökülüyor ya da ovalarda kaybolup gidiyor” diye konuştular.
Ülke genelinde bütün derelerin mercek altına alınarak küçük de olsa göletler yapılabileceğini söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ettiler.