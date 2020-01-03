Dereler boşa akmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yağan bereketli yağmurlar sonucunda birçok bölgede göletlerin su tutmaya başladığını ve bunun çok sevindirici bir olay olduğunu ifade ederken, birçok derenin ise halen daha boşa aktığını görmekten dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

İskele bölgesi ve Mesarya bölgesinde birçok yerde bulunan derelerin akmaya başladığını ifade eden vatandaşlarımız “Toprağın suya doyması neticesinde birçok yerdeki dereler her kuvvetli yağmur sonucunda akmaya başladı. Ancak akan bu derelerin önünde ne küçük bir gölet ne de bir baraj olmadığı için dere suları ya denize dökülüyor ya da ovalarda kaybolup gidiyor” diye konuştular.

Ülke genelinde bütün derelerin mercek altına alınarak küçük de olsa göletler yapılabileceğini söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ettiler.