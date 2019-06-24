Dere yatakları sinek üretir vaziyete getirildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde yaz aylarıyla artış gösteren sineklerin can yakmaya devam ettiğini ancak belediyelerin bu konuda yaptığı çalışmaların yetersiz kaldığını ifade ederek bazı yerlerde yaptıkları işlerle sineklerin çoğalmasına katkı koyduğunu iddia ettiler.

Çevre duyarlısı vatandaşlarımız yaz aylarının içinde olmamıza karşın derlerin halen kurumadığını ve bu nedenle sineklerin de arttığını söyleyerek “Sinekler sorun olmaya devem ediyor. Peki ama neden? Mesela eskiden yaz geldi mi dereler kurur içinde su kalmazdı ama şimdi derelerin ıslahı adı altında sürekli dozerlerle içi kazıldığından dereler su havuzuna dönmüş bir şekilde.” Diye konuştular.

Dere kenarlarının temizliğinin belki de son yağan yağmurlardan sonra gelen derelerin akışını kolaylaştırdığını belirten vatandaşlarımız ancak bazı yerlerde derelerin içine de müdahale edildiği için dere yataklarında su birikintilerinin olduğunu ve buralarda sineklerin çoğaldığını savundular.

“Allah korusun çocuk düşse boğulacak. Islah isteyen dereler değil belediyelerdir.” diyen çevre duyarlısı vatandaşlarımız dereleri ıslah ederken daha büyük sorunlar yaratmamak gerektiğini bunun için de derenin yapısının bozulmaması gerektiğini sözlerine eklediler.