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Dere yatağının dibine nasıl bir inşaat yapılacak?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini bir bayan vatandaşımız, yaşadığı bölgede yapılmamak istenen inşaatı merakla takip ettiğini belirterek bu konudaki endişesini bizlerle paylaştı.

Dere yatağının dibine nasıl bir inşaat yapılacak?

Fotoğrafta görülen alanın Hamitköy’de Yusuf Çocuk Sokak bölgesinde yapımına başlanan bir inşaat alanı olduğunu belirterek “Burada ne yapıldığından çok, nasıl yapılacağını merak ediyorum!” dedi.

Dolgu toprak ile doldurulan bir alan ve altında dere ve yol bulunduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız “Bu inşaatta istinat duvarı örmeyi düşünen var mı? Yoksa dere de mi doldurulacak?
Yol da mı kapatılacak? Merakla izliyorum” diye konuştu.

Ülkemizde herkesin kendi kafasına göre birşeyler yaptığını belirten vatandaşımız, doğru dürüst denetim olmadığını savunarak “Lefkoşa Türk Belediyesi bu konuda ne yapacak acaba? Benim gibi şimdilik seyredecek mi? Yoksa gerekli müdahaleyi zamanında yapacak mı? Merakla bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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