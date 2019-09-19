 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
8 0
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
Yenicami'nin tarihi şampiyonluğu
76 0
 
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
13 0
Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülke hani bizimdi?
23 0
16 0
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
126 0
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
23 0
banner82

Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Göçmenköy sakini bir vatandaşımız, yaşadıkları sitenin kenarından geçen derede dün ansızın başlayan yangının büyük panik yarattığını belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor
banner267

 

Vatandaşımız “Göçmenköy GÜYAP sitesindeki evimizin hemen arkasındaki sazlar aniden ateş aldı. Gördüğüm anda haber verdiğim ve yetişen itfaiye gökyüzüne yükselen alevlere müdahale etti” diyerek bu sazlıkların nasıl tutuştuğunu anlayamadığını ancak büyük bir tehlike atlattıklarını kaydetti.

Evlerin yanmaktan ve büyük bir felaketten bu seferlik ucuz kurtulduklarını iddia eden vatandaşımız, “Onlarca evin hemen 3-4 metre arkasında olan bu dere ıslah edilmezse benzer tehlikeleri daha çok yaşayacağız” diyerek bu konuda belediye yetkililerini göreve davet etti.

Dere içindeki sazlıkların kış aylarında derenin akışını da etkileyeceğini ifade eden vatandaşımız, ilerleyen günlerde gelebilecek kuvvetli bir derenin bu sazlıklardan dolayı taşkınlara neden olacağını savundu..

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.