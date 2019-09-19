Dere yatağındaki sazlıklar tehlike saçıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Göçmenköy sakini bir vatandaşımız, yaşadıkları sitenin kenarından geçen derede dün ansızın başlayan yangının büyük panik yarattığını belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Göçmenköy GÜYAP sitesindeki evimizin hemen arkasındaki sazlar aniden ateş aldı. Gördüğüm anda haber verdiğim ve yetişen itfaiye gökyüzüne yükselen alevlere müdahale etti” diyerek bu sazlıkların nasıl tutuştuğunu anlayamadığını ancak büyük bir tehlike atlattıklarını kaydetti.

Evlerin yanmaktan ve büyük bir felaketten bu seferlik ucuz kurtulduklarını iddia eden vatandaşımız, “Onlarca evin hemen 3-4 metre arkasında olan bu dere ıslah edilmezse benzer tehlikeleri daha çok yaşayacağız” diyerek bu konuda belediye yetkililerini göreve davet etti.

Dere içindeki sazlıkların kış aylarında derenin akışını da etkileyeceğini ifade eden vatandaşımız, ilerleyen günlerde gelebilecek kuvvetli bir derenin bu sazlıklardan dolayı taşkınlara neden olacağını savundu..