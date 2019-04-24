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Denizin içine kadar telleme mi olur?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, hafta sonundan hafta sonuna balık avlamak için gittiği fotoğraftaki alanda ikidir karşılaştığı durum nedeniyle isyan noktasına geldiğini belirterek görüşlerini bizlerle paylaştı.

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Denizin içine kadar telleme mi olur?
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"Burası Mağusa Gülseren bölgesidir. İkinci kez burayı karadan denizin içine kadar tellediler, hem de karadan 7/8 metrelik bir mesafeden bahsederim. Denizin içindeki kayayı deldiler beton döktüler yetmezmiş gibi tellediler” diyen vatandaşımız, bunu hangi hakla yaptıklarını sorguladı.

Anayasa’da deniz ve kıyıların kamusal alan olduğunun açık olduğuna dikkat çeken vatandaşımız burayı nasıl tellediklerini sorgulayarak “Çıksın bir yetkili desin ki evet be arkadaş oradaki işletme sahibi artık hurdacıdır yoksa tersane sahibidir tam emin değilim hakkı vardır milletin malı olan denizi parsellesin milletin 2 guruşluk balık zevkini önlesin çevreye doğaya zarar versin hakkı vardır”diyerek bu yapılan kanunsuzluğa neden dur denilmediğini sorguladı.

Vatandaşımız “Ha böyle bir hakkı yoksa neden kimse müdahale etmez. Kimse ses etmez. Çok oyları mı var. Yoksa arkaları kuvvetlidir. Yetkili bir mercii cevap versin bilgilendirsin bizi” diyerek buraya yapılan tellemeden dolayı bir balık avlama zevklerinin kaldığını onunda bu şekilde elden gittiğini ifade etti.

“Yoksa devletimiz bizden gidelim kumar oynayalım, bonzai satalım pis huylar alışkanlık edelim mi istiyor. Bir balık zevkimiz var be oda haftada bir. O da gidiyor elden.”diyen vatandaşımız isyanını dile getirdi.

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