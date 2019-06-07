Denizin içine apartman gibi kazıklar üstünde platform kurmaya kim izin verdi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız, ülkemizde bazı şeylerin artık devlet kontrolünden çıktığını ve bu nedenle bir başıbozukluk yaşandığını geçtiğimiz günlerde gözleriyle gördüklerini belirterek isyanlarını bizlerle paylaştı.

Bayram gecesi ailece sessiz bir ortamda hem sohbet edip, hem de yemek yeme için gittikleri mekanın yan tarafındaki otelden gelen yüksek müzik sesi yüzünden rahatsız olduklarını anlatan vatandaşımız “Yan taraftaki otelin denizin içinde neredeyse 100 metre boyunca işgal ettiği platform üstündeki canlı müzik yüzünden masa değiştirip, cadde tarafına kaçtık” dedi.

Bu duruma anlam veremediğini ifade eden vatandaşımız “Hadi otel haklı, para kazanacak; iyi de denizin içinde, neredeyse Dome Hotel’e kadar suyun üstüne apartman gibi kazıklar üstünde platform kurmalarına kim veya hangi makamlar izin verdi? Biri açıklayabilir mi?” diyerek isyanını aktardı.

Ülkemizde yasalara göre kıyıların kamu malı olduğunu ve deniz içine hiçbirşey yapılamayacağını söyleyen vatandaşımız bu başıbozukluk veya ben yaparım olur mantığına dur deme zamanı geldiğini sözlerine ekledi.