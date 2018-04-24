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Deniz sezonu erken açıldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde hava sıcaklıklarının bu yıl çok erken denilebilecek zamanda 30 derecelere ulaşması dolayısıyla birçok vatandaşın soluğu denizde aldığı bildiriliyor.

Deniz sezonu erken açıldı
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Özellikle Mağusa bölgesi ile Girne bölgesinde vatandaşların serbestçe denize girebildiği sahillerde birçok vatandaşın hafta sonu denize girerek serinlediği bildirildi.

Ülke genelinde özellikle yabancıların Nisan ayı başından itibaren denizin keyfini çıkardığı bildirilirken, ülkemiz vatandaşlarının da her zaman mayıs ayında girdikleri denize bu yıl Nisan ayının içinden itibaren girdiği ifade ediliyor.

Ancak Pazar günü havanın rüzgarlı olmasından dolayı denizin dalgalı oluşu nedeniyle iki bölgede denize giren kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği dikkatlerden kaçmazken, ülkemizde bir kez daha sahillerde can kurtaranların önemini ortaya koyduğu bildiriliyor.

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