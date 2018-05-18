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Değirmenlik için sürpriz aday

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Ülkemizde renkli kişiliğiyle tanınan Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı belediye başkanı adaylığı için nabız yokluyor.

Değirmenlik için sürpriz aday
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Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Değirmenlik Belediye başkanlığına bağımsız aday olmayı düşündüğünü belirterek, resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağını bildirdi.

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