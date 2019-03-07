Daha yeni yapılmış bir tuvaletin hali böyle olmamalı

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin yapılarak bırakıldığını ve bu nedenle ortaya fotoğraftaki gibi kötü görüntülerin çıktığını ifade ederek, sitemlerini bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta görülen tuvaletlerin Mağusa’da Surlar içinde yeni yapılan tuvaletler olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Görüldüğü gibi tuvaletin hali pislik rezillik içerisinde. Buraya gelen turistler de bunları görüyorlar” diyerek isyan ettiler.

Yeni bitmiş hatta daha etiketleri üzerindeyken bu hale gelen buranın ilerleyen günlerde ne hale geleceğini düşünmek bile istemediklerini belirten vatandaşlarımız, belediyenin personelinin neden buraları temizlemediğini sorgulayarak “Çok mu çalışırlar da biz görmeyiz? Böyle turistik yerler içinde mutlaka belediyenin personeli bulunmalı" dediler.