banner255
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
31 0
71 0
 
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
49 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
51 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
217 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
18 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
13 0
banner82

Daha yeni yapılmış bir tuvaletin hali böyle olmamalı

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeylerin yapılarak bırakıldığını ve bu nedenle ortaya fotoğraftaki gibi kötü görüntülerin çıktığını ifade ederek, sitemlerini bizlerle paylaştı.

banner262
Daha yeni yapılmış bir tuvaletin hali böyle olmamalı
banner267

Fotoğrafta görülen tuvaletlerin Mağusa’da Surlar içinde yeni yapılan tuvaletler olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Görüldüğü gibi tuvaletin hali pislik rezillik içerisinde. Buraya gelen turistler de bunları görüyorlar” diyerek isyan ettiler.
Yeni bitmiş hatta daha etiketleri üzerindeyken bu hale gelen buranın ilerleyen günlerde ne hale geleceğini düşünmek bile istemediklerini belirten vatandaşlarımız, belediyenin personelinin neden buraları temizlemediğini sorgulayarak “Çok mu çalışırlar da biz görmeyiz? Böyle turistik yerler içinde mutlaka belediyenin personeli bulunmalı" dediler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.