Dağyolunda sürücüleri bekleyen büyük tehlike

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz gün kullandığı Girne – Değirmenlik dağyolunda gördüğü yeni yol çalışması konusunda düşüncelerini ve endişelerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız, Girne – Değirmenlik dağyolunda yürütülen yeni yol çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü ancak ilerleyen günlerde büyük tehlikeler içerdiğini belirterek, “Birkaç ay sonra tekrar yağmurlar başladığında tıpkı geçen yıl Girne boğaz yolunda olduğu gibi yitip giden canları görüyorum! Geç olmadan önlem alınmalıdır” dedi.

Bu yapılan işlemin üzerine çelik tel atılıp shotcrete ile sabitlenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Proje yarım bırakılmış olabilir. Ama bu çok tehlikeli, yağmurlar başladığında dağyolu çamur deryasına dönecek. Ne ağlamak ne ağıt yakmak ne protesto etmek kaybettiğimiz tek canı geri getirmez!” diye konuştu.

Türkiye’de bütün üst geçitlere insan isimleri verildiğini hatırlatan vatandaşımız “Çünkü hep biri öldükten sonra oraya üst geçit yapılır ve ölen kişinin adi verilir bu mu çözüm” diyerek yetkililere geç olmadan müdahale etmeleri çağrısı yaptı.