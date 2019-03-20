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Çürük çilekler neden satılıyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte gerek manav gerekse market reyonlarını süsleyen çileklerin dışarıdan güzel gözüktüğünü ancak paketi açınca hüsran yaşadıklarını dile getirerek bizlerle sitemlerini paylaştılar.

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Çürük çilekler neden satılıyor?
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Fotoğrafta görülen çilek paketini Lefkoşa’daki büyük bir marketten aldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Çilek’in görünüşü oldukça güzel olduğu için hiç düşünmeden alıp eve götürdük. Ancak eve gidip paketi açtığımız zaman fotoğrafta da görüldüğü gibi tüm çileklerin erimeye başladığını gördük” dediler.

Bu çileklerin taze olmadığı için mi yoksa ilaçlı olduğu için mi bu şekilde olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız “Eğer tüketici bir ürüne para verip alıyorsa o ürünün kaliteli olması gerekmez mi? Çürük çilekler neden satılıyor?” diyerek isyan ettiler.

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