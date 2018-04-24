CTP’nin Değirmenlik adayı Karavezirler

Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iki adaylı olan belediyelerinden olan Değirmenlik Belediyesi’nde başkan adayı önceki gece netleştiği bildirildi.

Değirmenlik Belediyesi’nde üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Osman Işısal’ın önceki akşam adaylıktan çekilmesi ile diğer aday Ali Karavezirler’in adaylığının kesinleştiği gelen bilgiler arasında. Karavezirler’in seçimsiz netleşen adaylığı sonrasında eski belediye başkanı Osman Işısal’ın Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler’e destek olacağını açıkladığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Uzun yıllar Cihangir Spor Kulübü başkanlığı yapan ve daha sonra Futbol Federasyonu’nda asbaşkan olarak görev yürüten Ali Karavezirler son olarak Ocak 2018 seçimlerinde Lefkoşa milletvekili adayı olmuştu.