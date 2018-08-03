CTP’de Mıstıkoğlu şoku

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre CTP’nin sevilen isimlerinden ve CTP Gönyeli örgütünün çalışkan isimlerinden olan İsmail Mıstıkoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mıstıkoğlu sosyal medya aracılığıyla duyurduğu istifasıyla ilgili gerekçeleri ve istifa mektubunu ilk CTP PM toplantısında sunacağını kaydetti. İşte Mıstıkoğlu’nun istifasını açıkladığı paylaşımı

“Çok sevdiğim partimin sevdiğim yöneticilerine son kez sesleniyorum..... Uzun bir süreden beri belimizin kırılmasına neden olanların ve yıllarımızı verdiğiz işyerimiz evimiz olan kooperatifteki ekmeğimizin peşine düşen hem sendikacı hem de işveren konumundaki kişilerin yargılanması için beklenen süreç çoktan geçmiştir. Sabır tükenmiştir. Bu işler çözülene kadar. Belli bir süre izindeyim. İzin dönüşü çekilen kalın beyaz çizginin ilerisindeysem yola devam. Ama gerisindeysem sizlere kolay gelsin. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

(2 Temmuz 2018)

Bugün 2 Ağustos 2018 izin dönüşüm işe başlangıç tarihi. Ve bugün de diyorum ki; 14 yaşında girdiğim partimde, 20 yaşında üyesi oldum. 28 yılı aşkın CTP üyeliğimin yanında, 3 dönem Gönyeli Belediyesi Meclis üyeliği, 2 dönem İYK üyeliği, 3 dönem parti meclisi üyeliği, 1 dönem ise Gönyeli Ocak Örgütü başkanlığı yaptığım partimden çekilen çizginin gerisinde kaldığım için, partim Cumhuriyetçi Türk Partisinden istifa ediyorum. İstifa gerekçelerimi ve istifa mektubunu ilk yapılacak PM toplantısında, açıklayıp, sunacağım”