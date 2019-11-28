banner255
banner69
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
12 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
28 0
 
Ne büyük acı
Ne büyük acı
115 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
107 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
45 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
17 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
30 0
banner82

Çöplükler yakıldıkça doğa da yok oluyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, daha önce de bu sayfadan defalarca yayınladığımız “Geçitkale çöplüğünün yakılması” ile ilgili haberlerin halen güncelliğini koruduğunu dile getirerek sitem ettiler.

Çöplükler yakıldıkça doğa da yok oluyor

Çevre dostu vatandaşlarımız, bu bölgede yaşayan insanlar gibi çevrenin de bu yakılan çöplükten çok zarar gördüğünü ifade ederek, bölgede ağaç ve bitki örtüsünün neredeyse yok denecek kadar azaldığını iddia ettiler.

Geçtiğimiz günlerde o bölgeden araçlarıyla geçerken bu çöplükten yayılan duman nedeniyle adeta bir toz bulutunun içine girmiş gibi olduklarını da sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, “Çöplüğün yakılmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazları soluyan insanlar gibi doğanın da çok büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.