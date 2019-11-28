Çöplükler yakıldıkça doğa da yok oluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan çevre dostu vatandaşlarımız, daha önce de bu sayfadan defalarca yayınladığımız “Geçitkale çöplüğünün yakılması” ile ilgili haberlerin halen güncelliğini koruduğunu dile getirerek sitem ettiler.

Çevre dostu vatandaşlarımız, bu bölgede yaşayan insanlar gibi çevrenin de bu yakılan çöplükten çok zarar gördüğünü ifade ederek, bölgede ağaç ve bitki örtüsünün neredeyse yok denecek kadar azaldığını iddia ettiler.

Geçtiğimiz günlerde o bölgeden araçlarıyla geçerken bu çöplükten yayılan duman nedeniyle adeta bir toz bulutunun içine girmiş gibi olduklarını da sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, “Çöplüğün yakılmasıyla birlikte ortaya çıkan zehirli gazları soluyan insanlar gibi doğanın da çok büyük zarar gördüğünü gözlemliyoruz” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.