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Çöplük yakılmaya, bizler de zehirlenmeye başladık

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Ayaklı Gazete’ye Yeni Boğaziçi bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bölgenin uzun yıllardır sorunu olan çöplük alanın bir türlü ıslah edilemediğini ifade ederek, yaz aylarıyla birlikte burada molozların yakılmaya başlandığını kaydederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Çöplük yakılmaya, bizler de zehirlenmeye başladık
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“Gelen yaz ayları ile birlikte çöplük yakılmaya bizler ise zehirlenmeye başladık” diyen bölge sakinleri, bu görüntünün bölgeye hiç yakışmayan bir görüntü ve çevre kirliliği olduğunu vurguladılar.

Oradaki çukurun doldurulması için bakanlıklarla birlikte bir çalışma yapılması gerektiğini çünkü bölge ıslah edilirse ancak o zaman oraya eski lastikler ve çöplerin atılmasının engellenebilineceğini söyleyen bölge sakinleri, ancak vatandaşların da biraz daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler.

Bu arada belediyenin bir aydır karayollarından çukuru doldurmak için araç beklediğini öğrendiklerini söyleyen bölge sakinleri, “Çukur çevresine dökülen moloz ve çöplerle o çukuru doldurmak ne kadar sağlıklı o da tartışılır” dediler.

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