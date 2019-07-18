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Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
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Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşlarımız, ülkemizin el değmemiş bölgelerinden biri olarak gördükleri kuzey sahil yolunun Kaplıca köyü sahillerinin bazı kendini bilmezler tarafından kirletildiğini ve bunu Büyükkonuk Belediyesi’nin de sadece izlediğini dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.

Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
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"Yaklaşık 4 hafta sonudur fotoğrafta görülen Kaplıca’daki Mavi Otel altındaki küçük sahile ailecek vakit geçirip denize girmek için gidiyoruz. Maalesef orada bulunan çöp yığınlarını gördükçe insanlığımızdan utanıyoruz” diyen vatandaşlarımız buraya her gelenin çöpünü oraya bırakıp gittiğini ifade ettiler.

Ellerinden geldiğince toplamaya ve arabalarına koyup götürmeye çalıştığını ifade eden vatandaşlarımız “Ama maalesef bitiremedik. Buranın bağlı olduğu belediye olan Büyükkonuk Belediyesi biran önce oradaki çöp yığınlarını temizlemesi ve gereken uyarı tabelalarını koymasını umut ediyoruz" dediler.

Belediyenin biraz inisiyatif alarak bu bölgeyi düzenlemesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, burayı kullananların da bir nebze içlerinde sorumluluk duygusu hissederek çevreye çöplerini bırakmaması gerektiğini sözlerine eklediler.

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