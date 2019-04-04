Çöp mü toplarlar yoksa bidonları mı kırarlar anlaşılmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülke genelinde evsel atıkların belediyelerin çöpçüleri tarafından toplanıldığını ancak çöpçülerin çöp toplarken çok dikkatsiz hareket ettiğini ve çöp bidonlarına zarar verdiğini iddia ederek sitemlerini aktardılar.

Birkaç aydan beridir evlerinin önünden alınan çöp kutularının gelişi güzel savrulduğunu fark ettiklerini dile getiren Kızılay bölgesinde Akalan Sokak’ta kalan Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün sabahtan evlerinin önünde gördükleri fotoğraftaki kırık kapaklı çöp kutusundan sonra asfalyalarının attığını ifade ettiler.

"Bizce artık bilerek zarar verir bu çöpçüler. Sanki de bedava alırlar çöpümüzü. Sanki de bu çöp bidonlarını bedavaya alırız biz” diyerek isyanlarını dile getiren vatandaşlarımız, yaz aylarının gelmesiyle bu çöp bidonlarının kapakları kapanmaması halinde sineklerin yuvası olacağını dile getirdiler.

Çöpçüleri biraz daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet eden vatandaşlarımız, herkesin parayı havadan kazanmadığını da sözlerine eklediler.