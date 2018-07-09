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“Çöp kutusu ile kabukların mesafesi sadece bir metre”

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Ayaklı Gazete’ye Lapta bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde tüm uyarılara rağmen insanların çevreyi kirletmeye devam ettiklerini belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

“Çöp kutusu ile kabukların mesafesi sadece bir metre”
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Duyarlı vatandaşlarımız fotoğrafta görülen yerin Lapta Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bir dinlenme noktası olduğunu belirterek “Fotoğrafta da görüldüğü gibi fıstık ve çekirdek kabuklarının çöp tenekesine uzaklığı neredeyse 1 metre bile değil, ama duyarsız kişiler kabukları çöp yerine etrafa saçmayı seçmişler. Yazık böyle güzel bir alana yakışmayan görüntüler” dediler.

İnsanlarımızın yaratılan güzel şeylerin korumak yerine bu şekilde yok etmek için uğraşmasının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Böyle kendini bilmezler var olduğu sürece, burası için ne dilesek boş” diye konuştular.

Geleceğe bir şeyler bırakmak istiyorsak önce çevremizi korumak gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız, çevre bilinci olmayan toplumların geleceğe hiçbir şey bırakamayacağını vurguladılar.

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