Çöp konteynerlerinin yeri yol ortası değil

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, belediyelerin evsel atıkları ve molozları toplayan çöpçülerin çok sorumsuzca hareket ettiğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Mağusa’da Larnaka yolu olarak bilinin 2.5 mil yolunun Halken Tower sitesi önü olduğunu belirten vatandaşımız, belediye çöpçülerinin çöp konteynerlerini yolun ortasında bırakmalarına hiç anlam veremediğini ifade etti.

“Bunların görevi çöpü alıp konteyneri yola savurmak mı? Ben aylardır anlam veremiyorum bu yapılan işe. Benim görevimmiş gibi ben her gün çöpü yerine çekerim.” diyen vatandaşımız, bu konteynerlerin birilerinin başını derde sokacağını ifade etti.

Özellikle sabahın ilk saatlerinde toplanan çöpler sonrası yol içine bırakılan çöp konteynerlerinin büyük tehlike arz ettiğini vurgulayan vatandaşımız, çöpçülerin uyarılması gerektiğini sözlerine ekledi.