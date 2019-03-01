banner255
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
16 0
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
10 0
 
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
93 0
Gündemleri, futbolumuzdu
Gündemleri, futbolumuzdu
81 0
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
13 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
41 0
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
12 0
banner82

Çöp konteynerlerinin yeri yol ortası değil

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, belediyelerin evsel atıkları ve molozları toplayan çöpçülerin çok sorumsuzca hareket ettiğini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

banner262
Çöp konteynerlerinin yeri yol ortası değil
banner215

Fotoğrafta görülen yolun Mağusa’da Larnaka yolu olarak bilinin 2.5 mil yolunun Halken Tower sitesi önü olduğunu belirten vatandaşımız, belediye çöpçülerinin çöp konteynerlerini yolun ortasında bırakmalarına hiç anlam veremediğini ifade etti.
“Bunların görevi çöpü alıp konteyneri yola savurmak mı? Ben aylardır anlam veremiyorum bu yapılan işe. Benim görevimmiş gibi ben her gün çöpü yerine çekerim.” diyen vatandaşımız, bu konteynerlerin birilerinin başını derde sokacağını ifade etti.

Özellikle sabahın ilk saatlerinde toplanan çöpler sonrası yol içine bırakılan çöp konteynerlerinin büyük tehlike arz ettiğini vurgulayan vatandaşımız, çöpçülerin uyarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.