Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, belediyelerin en önemli işlerinden birinin evsel atıkları toplamak olduğunu ve bunu da çöpçülerin yaptığını fakat çöpçülerin çöpleri aldıktan sonra çöp bidonlarını orta yerde veya sokak ortasında bıraktıklarını belirterek, bu durumla ilgili son zamanlarda ülkemizde birçok bölgeden ayni şikayeti işittiklerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız "Bu çöpçülere saygılıyız. Emekçiler, yaptıkları iş kolay değil ancak bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı göstermiyorlar. Her çöpü aldıklarında fotoğraftaki gibi yolun ortasına atıp gidiyorlar !” diyerek sitem ettiler.

Çöpçülerin işlerini layıkıyla yapmadığını savunan vatandaşlarımız, “Ya işini olduğu gibi yapacaksın yada yapmayacaksın! Ayıp denen bir şey var. Küfür eder gibi atıp gidiyorlar. Gece yarısı yapıyorlar bu işi, ortalığı yıkıyorlar gürültüden. Bir de bu şekilde atıp gidiyorlar !” diye konuştular.

Sokak ortasına bırakılan çöp bidonlarının geceleyin yola çıkan kişilere zor anlar yaşattığını da ifade eden vatandaşlarımız “Bu çöp bidonlarını veya konteynerlerini aldıkları yere veya kenara bıraksalar çöpçülerin çok mu zoruna gidecek” diye sorguladılar.