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Çöken kaldırımlara emniyet şeridi çekmek lazım

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Ayaklı Gazete’ye Lefke bölgesinden ulaşan bazı öğrenciler, gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

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Çöken kaldırımlara emniyet şeridi çekmek lazım
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Fotoğrafta görülen yerin Gemikonağı sahilinde bulunan yürüyüş yolu olduğunu belirten öğrenciler, bu yolun fotoğrafta görüldüğü gibi birçok yerde çöktüğünü ifade ettiler.

“Kış aylarında yağan yağmurlar ve şiddetli hava koşulları sonucunda bu kaldırımın fotoğrafta görüldüğü gibi çöktüğü anlaşılıyor. Ancak bu çöküntüleri sadece biz mi görüyoruz? Neden belediye yetkilileri buralara müdahale etmiyor? Ya da en azından etraflarına emniyet şeridi ve benzeri şeyler çekip halkı uyarmıyorlar?” diyen öğrenciler, bu kaldırımın geceleri de kullanıldığına dikkat çektiler.

Havaların ısınmaya başlamasıyla buralara geceleyin birçok kişinin gelmeye başladığını ifade eden öğrenciler, birilerinin canının yanmadan buraya müdahale edilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

Bu arada bu çökmeleri önlemek için kullanılan toprak veyahut kumun iyice sıkıştırılması gerektiğini de belirten öğrenciler, yetkilileri göreve davet ettiler.

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