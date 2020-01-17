Çocukların "sermaye" kadar değeri yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Lefkoşa’nın göbeği sayılan 9 Eylül İlkokulu yolunda başlatılan inşaatın çok tehlikeli olduğunu ve burada trafik güvenliğinin ortadan kalktığını iddia ederek görüşlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Önce okul yolunu, tek yönlü geçişin olduğu saatlerde ağır vasıtaları kullanarak ihlal ettiler. Okul sokağını, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde keyfice kullandılar. Okul çıkış saatinde ve yağmurlu günde sokağı trafiğe kapattılar. Kazdıkça kazdılar” diyerek şimdi de okul yolunun bir şeridine tahta duvar örüp trafiğe kapattıklarını dile getirdiler.

Tüm bunların Ekim 2019'dan bu yana aylardır, üstelik Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da yaşandığını belirten vatandaşlarımız, “Ortaköy'de, 9 Eylül İlkokulu'nun olduğu Şehit Adnan Sipahi Sokak'ta gerçekleşiyor. Köşede bucakta kalmış bir köyde de değil...” dedi.

Vatandaşlarımız bu inşaatların kimin veya kimlerin inşaatı olduğunu sorgulayarak “Bu sermayenin arkasında kim veya kimler var? Okul çıkış saati yolun trafiğe kapatılmasına Lefkoşa Türk Belediyesi izin vermiş. Yağmurun içinde çocukların güvenle evlerine dönmesine engel olacak kadar sermayeye boyun eğen belediye yetkilisi ve/veya görevlileri kimler?” diyerek isyan ettiler.

Polisin, şikayetlere rağmen okul yolunun çocukların güvenliğini engelleyenlere neden müdahale etmediğini sorgulayan vatandaşlarımız, bu "dokunulmaz sermayenin" inşaatında yolun çökmesine neden olanların görevlendirdiği mühendis ve mimarlar kim olduğunu da sorguladılar.

Okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da çocukların güvenliğini tehlikeye düşürenler aleyhine sessiz kaldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Sizce KKTC'de yol güvenliği var mı? Sizce Kuzey Kıbrıs'ta çocuklar, "sermaye" kadar önemseniyor mu? Peki ya sizce "dokunulmaz sermeye" bir yavrucağın ölümüne yol açarsa bunun "faturası" kesilir mi? En önemlisi o yavru geri getirilebilir mi?” diyerek sözlerini tamamladılar.