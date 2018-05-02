Ayaklı Gazete’ye Kaymaklı bölgesinden ulaşan bazı Lefkoşa sakinleri yıllardır yaşadıkları lağım sorunu nedeniyle sitemlerini paylaşarak bu konuda Lefkoşa Belediyesi’nin neden adım atmadığını sorguladılar.

Bize gönderdikleri fotoğrafla sitem eden vatandaşlarımız “Kaymaklı’daki Öztek Apartmanları bu halde pislik içinde yaşıyoruz. Alıştık belki de ama anlamıyorum, neden o kadar şikayete rağmen hiç bizim bölgeyle ilgilenilmiyor” dediler.

Bölgedeki ev sahiplerinin kuyularının sürekli dolduğunu ve fotoğrafta görüldüğü gibi taşarak her tarafı pisliğe boğduğunu söyleyen vatandaşlarımız belediyenin taşan kuyuları birkaç haftada bir gelip boşalttığını ancak yeterli olmadığını kaydettiler.

Çocukların pislik içinde oynadıklarını ve bunun çok acı olduğunu söyleyen bölge sakinleri “Çocuklarımız için çok şey mi istiyoruz” diyerek belediye yetkililerini göreve çağırdılar.