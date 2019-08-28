Çıkarma Anıtı kaderine terk edilmemeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız, 1974 Barış Harekatı’nın başlangıç yeri olan Çıkarma Plajı’nın başladığı yer olan abidenin bakımsızlık nedeniyle büyük tehlike saçtığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız dün özellikle abidenin yanına gittiğini ve yakından fotoğraflarını çektiğini belirterek “Bu abide gerçekten içler acısı durumda. Bir an önce müdahale edilmezse gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir” dedi. Bu anıtın yüzler kişinin vatan uğruna çarpışmak için ilk çıktığı yer olduğu için önemli bir yer olduğunu vurgulayan vatandaşımız, “Burası şehitlerimizin anıtı, birazcık şehitlerimize saygımız varsa buraları da güzelleştirelim" diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi anıtın dökülmeye başladığını ve her an için birilerinin üzerine de düşebileceğine dikkat çeken vatandaşımız, birilerinin canı yanmadan buraya müdahale edilmesi gerektiğini yineledi.