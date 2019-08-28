 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
“Sınır” Las Vegas'ta finalist oldu
17 0
El-Sen elektrikleri kesecek
El-Sen elektrikleri kesecek
11 0
 
Avcılar istediğini aldı
Avcılar istediğini aldı
15 0
Tercihleri Süper Ligimiz
Tercihleri Süper Ligimiz
99 0
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
14 0
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
37 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
171 0
banner82

Çıkarma Anıtı kaderine terk edilmemeli

banner27

Çıkarma Anıtı kaderine terk edilmemeli
banner267

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bir vatandaşımız, 1974 Barış Harekatı’nın başlangıç yeri olan Çıkarma Plajı’nın başladığı yer olan abidenin bakımsızlık nedeniyle büyük tehlike saçtığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız dün özellikle abidenin yanına gittiğini ve yakından fotoğraflarını çektiğini belirterek “Bu abide gerçekten içler acısı durumda. Bir an önce müdahale edilmezse gerçekten kötü sonuçlar doğurabilir” dedi. Bu anıtın yüzler kişinin vatan uğruna çarpışmak için ilk çıktığı yer olduğu için önemli bir yer olduğunu vurgulayan vatandaşımız, “Burası şehitlerimizin anıtı, birazcık şehitlerimize saygımız varsa buraları da güzelleştirelim" diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi anıtın dökülmeye başladığını ve her an için birilerinin üzerine de düşebileceğine dikkat çeken vatandaşımız, birilerinin canı yanmadan buraya müdahale edilmesi gerektiğini yineledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.