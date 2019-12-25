Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, kurak geçen Kasım ayı sonrasında Aralık ayının ortasında başlayan bereketli yağmurlar, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü.

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Mesarya bölgesinde Aralık ayı ortasına kadar yeterli yağmurun düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi içine giren çiftçilerin ay ortasından itibaren başlayan bereketli yağmurlarla bu endişelerinin azaldığı bildirildi.

Çiftçilerin büyük bir kısmının ekim işini daha önce tamamlaması nedeniyle attıkları tohumların çimlenmesi nedeniyle ülkemizin bugünlerde yem yeşil bir örtüye büründüğü belirtilirken, Ocak ayında da bereketli yağmurların düşmesi bekledikleri gelen haberler arasında.