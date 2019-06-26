Çiftçi üretimden koparılmak isteniyor

Geçtiğimiz günlerde açılan Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarına verilen arpa ve buğday için tartı yerinde üreticiden yapılan kesintinin oldukça fazla olduğunu ifade eden çiftçi vatandaşlarımız “Bir kamyon arpa getiren bir üreticiden 400 TL tartı ücreti, binde 5 vergi, yüzde 4 kirlilik derken yaklaşık bin TL’nin üzerinde bir kesinti yapılıyor” dediler.
Bu kesintiler yanında TÜK’e ürününü veren çiftçilerin parasını üç gün sonra alabilmeleri için yönlendirildikleri özel bankanın da kendilerinden oldukça fazla bir kesinti yaptığını ifade eden çiftçilerimiz, eğer parasını Eylül’de almak isterse daha az bir kesinti yapıldığını anlattılar.
Bu düzenin resmen çiftçileri dolandırma düzeni olduğunu ifade eden çiftçilerimiz, bin bir güçlükle sürdürdükleri üretimden koparılmak için devletin elinden geleni yaptığını savundular.