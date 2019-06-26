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Çiftçi üretimden koparılmak isteniyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi vatandaşlarımız, bu yıl ekinlerin oldukça bereketli olduğunu ve hasattan çok güzel verim aldıklarını ancak, şu günlerde arpa ve buğday alımlarına başlayan Toprak Ürünleri Kurumu’na ürünlerini verip vermeme konusunda tereddütte olduklarını söyleyerek sıkıntılarını paylaştılar.

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Çiftçi üretimden koparılmak isteniyor
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Geçtiğimiz günlerde açılan Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarına verilen arpa ve buğday için tartı yerinde üreticiden yapılan kesintinin oldukça fazla olduğunu ifade eden çiftçi vatandaşlarımız “Bir kamyon arpa getiren bir üreticiden 400 TL tartı ücreti, binde 5 vergi, yüzde 4 kirlilik derken yaklaşık bin TL’nin üzerinde bir kesinti yapılıyor” dediler.

Bu kesintiler yanında TÜK’e ürününü veren çiftçilerin parasını üç gün sonra alabilmeleri için yönlendirildikleri özel bankanın da kendilerinden oldukça fazla bir kesinti yaptığını ifade eden çiftçilerimiz, eğer parasını Eylül’de almak isterse daha az bir kesinti yapıldığını anlattılar.

Bu düzenin resmen çiftçileri dolandırma düzeni olduğunu ifade eden çiftçilerimiz, bin bir güçlükle sürdürdükleri üretimden koparılmak için devletin elinden geleni yaptığını savundular.

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