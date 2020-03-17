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Çevreye saygı bu olmamalı

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde çevre bilincinin her geçen gün zayıfladığını dile getirerek özellikle spor alanlarında kimsenin içtiği veyahut kullandığı pet şişeleri ile molozları çöplere koymadığını dile getirerek çevreyi mahvettiklerini kaydettiler.

Çevreye saygı bu olmamalı

Bize ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız çocuklarını götürdükleri Girne’deki Anafartalar Lisesi futbol sahasında gördükleri manzara karşısında adeta sinir küpüne döndüklerini ifade ederek “Burası Anafartalar Lisesi futbol sahası... Antrenman için her buraya geldiğimizde görüntü hiç değişmiyor, hep aynı” dediler.

Ülkemizde çevreye en çok zararı yine insanların verdiğini ifade eden vatandaşlarımız “Çevresine en büyük tahribatı yapan, ne yazık ki her zaman iki ayaklı h...nlardır.Bunu çözemediğimiz takdirde, buralarda bir arpa yolu ilerlememiz mümkün olmayacaktır” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Buralara giden çocukların bu manzaraları gördükçe çevreye olan duygularının değişeceğini belirten vatandaşlarımız “Bu çocuklar her zaman bu çöpleri temizlemek zorunda mı? Biraz daha çevreye karşı duyarlı olmak lazım” dediler.

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