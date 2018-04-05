Çevreye çöp bırakmak alışkanlık oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, hafta sonu ülkemizin birçok bölgesinde festivaller olduğunu ve kendilerine uygun olan bazı festivallere gittiklerini ancak karşılaştıkları bazı manzaralar nedeniyle morallerinin bozulduğunu kaydettiler.

Festivalde gördükleri yerlerdeki çöplerden dolayı çok canlarının sıkıldığını ifade eden vatandaşlarımız, “Yapılan festivalde birçok yiyecek ve içecek türü şeylerin satılması nedeniyle festivale gelenler ellerine alarak yedikleri birçok şeyin poşetini yola attılar” dediler.

Bu nedenle yol kenarlarının adeta çöplük haline geldiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Tabii burada vatandaşlar kadar belediyenin de sorumluluğu var. Zira belediye bu gibi etkinliklerde çöplerin atılması için yeterli çöp kutuları yerleştirse, belki de bu görüntüler ortaya çıkmazdı” dediler.