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“Çevreye böyle saygısızca davrananlar cezalandırmak şart”

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Ayaklı Gazete’ye Lefke’den ulaşan bir vatandaşımız, önceki gün Lefke Karadağ Stadı’nda yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak duyarsızlığı dile getirdi.

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“Çevreye böyle saygısızca davrananlar cezalandırmak şart”
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Vatandaşımız " Lefke’de futbol sahasının yanında oturuyorduk. Doğan Türk Birliği ile maçımız olduğu için maç saatini bekliyorduk. Doğan Türk Birliği’nin futbolcularını getiren otobüs şoförü arkadaş, aracındaki bütün çöpleri toplayıp dışarı atıyor. Park yeri de normalde sahanın arka tarafındadır” diyerek bu saygısızlığa hemen tepki koyduklarını ifade etti.
Kendisinin şoförü uyardığını söyleyen duyarlı vatandaşımız, “Ben ona bu şekilde çöpleri çevreye bırakmaması gerektiğini usulca anlattım. Ancak o yüzüme bakıp cevap bile vermedi, çekti gitti. Çevre Koruma Dairesini de arayıp şikayetimizi yaptık" diye konuştu.

Bu gibi çevreye saygısızca davranan kişilerin cezalandırılmasının şart olduğunu ifade eden vatandaşımız, herkesi biraz daha duyarlı davranmaya davet etti.

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